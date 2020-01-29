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    Трамп опублікував карту «нових кордонів» Ізраїлю та Палестини

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    Трамп опублікував карту «нових кордонів» Ізраїлю та Палестини

    Трамп зазначив, що мирний план передбачає подвоєння площі палестинських територій

    Президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини в рамках «угоди століття» щодо врегулювання конфлікту між сторонами.

    Про це він повідомив в Twitter.

    Трамп зазначив, що мирний план передбачає подвоєння площі палестинських територій.

    «Згідно цій карті, палестинська територія збільшиться більш ніж у два рази, в Східному Єрусалимі буде також створена палестинська столиця, де Америка з гордістю відкриє своє посольство», - написав він.

    Також Трамп заявив, що Америка буде працювати над питанням нерозривності території Палестини.

    При цьому на карті сирійські Голани позначені територією Ізраїлю.

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

    Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.

    США міністр Ізраїль Дональд Трамп посольство президент Палестина
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