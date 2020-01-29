Трамп опублікував карту «нових кордонів» Ізраїлю та Палестини



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Трамп зазначив, що мирний план передбачає подвоєння площі палестинських територій

Президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини в рамках «угоди століття» щодо врегулювання конфлікту між сторонами.

Про це він повідомив в Twitter.

Трамп зазначив, що мирний план передбачає подвоєння площі палестинських територій.

«Згідно цій карті, палестинська територія збільшиться більш ніж у два рази, в Східному Єрусалимі буде також створена палестинська столиця, де Америка з гордістю відкриє своє посольство», - написав він.

Також Трамп заявив, що Америка буде працювати над питанням нерозривності території Палестини.

При цьому на карті сирійські Голани позначені територією Ізраїлю.

هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.