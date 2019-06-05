Трамп пообіцяв Британії всеосяжну торговельну угоду після Brexit



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Тереза Мей і Дональд Трамп

Президент США закликав Терезу Мей не поспішати залишати посаду прем'єра

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв укласти всеосяжну торгову угоду з Великою Британією після того, як вона вийде зі складу Європейського Союзу (Brexit).

Про це він заявив на зустрічі з британським прем'єр-міністром Терезою Мей у Лондоні, передає DW.

Трамп також висловив упевненість, що майбутня угода між двома країнами буде відповідати очікуванням обох сторін.

«У нас буде дуже, дуже масштабна торгова угода, це буде дуже чесна угода», - заявив президент.

Він також зазначив, що Мей вже виконала «фантастичну роботу» на посаді голови уряду Великої Британії і закликав її «не поспішати зі звільненням» з цієї посади, хоча б дочекавшись укладення торгової угоди з США.

Як повідомляється, прем'єр Великої Британії, своєю чергою, виступила за посилення економічної співпраці з Вашингтоном і спільну роботу зі збереження принципів вільної, чесної і відкритої торгівлі.