Трамп сподівається на виправдання у справі про імпічмент



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Трамп очікує, що його повністю виправдають

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сподівається на повне виправдання у справі про імпічмент.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем, передає телеканал CNBC.

За словами Грішем, американський президент впевнений, що буде повністю виправданий у справі про імпічмент.

«Він очікує, що його буде повністю виправдано», - заявила пре-секретар Білого дому.

Грішем додала, що Трамп «з нетерпінням« очікує розгляду справи про імпічмент в американському Сенаті у «рамках належного правового процесу». Вона наголосила, що Трамп «не робив нічого неправильного».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент Трампа в Сенат. Також було затверджено склад обвинувачів, які будуть представляти інтереси демократів в судовому процесі.