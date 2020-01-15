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    Трамп сподівається на виправдання у справі про імпічмент

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    Трамп сподівається на виправдання у справі про імпічмент

    Трамп очікує, що його повністю виправдають

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сподівається на повне виправдання у справі про імпічмент.

    Про це заявила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем, передає телеканал CNBC.

    За словами Грішем, американський президент впевнений, що буде повністю виправданий у справі про імпічмент.

    «Він очікує, що його буде повністю виправдано», - заявила пре-секретар Білого дому.

    Грішем додала, що Трамп «з нетерпінням« очікує розгляду справи про імпічмент в американському Сенаті у «рамках належного правового процесу». Вона наголосила, що Трамп «не робив нічого неправильного».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент Трампа в Сенат. Також було затверджено склад обвинувачів, які будуть представляти інтереси демократів в судовому процесі.

    США Дональд Трамп імпічмент президент
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