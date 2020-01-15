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    Палата представників США передала справу імпічменту Трампа в Сенат

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    Імпічмент Трампа: слухання в Сенаті заплановані на 21 січня - Палата представників США передала справу імпічменту Трампа в Сенат
    Імпічмент Трампа: слухання в Сенаті заплановані на 21 січня

    У Сенаті процес розгляду справи має розпочатися наступного тижня

    Палата представників США (нижня палата Конгресу) ухвалила резолюцію, якою призначила представників у справі імпічменту Дональда Трампа та передає статті імпічменту в Сенат (верхня палата).

    Про це повідомляє CNN.

    Відповідне рішення ухвалили конгресмени на засіданні в середу, 15 січня. За рішення проголосували 228, проти — 193.

    Також Палата представників затвердила склад обвинувачів, які будуть представляти інтереси демократів в судовому процесі у справі про імпічмент у Сенаті. До нього увійшли Адам Шифф, Джеррі Надлер, Хакіма Джефриса, Сільвію Гарсіа, Вал Демингс, Зої Лофгрен і Джейсона Кроу.

    Це рішення Палати вводить в дію наступний етап імпічменту — розгляд у Сенаті, де більшість вже мають однопартійці Трампа — республіканці. Ним, по-перше, визначаються так звані «керівники імпічменту» (impeachment managers) — тобто представники нижньої палати парламенту США в Сенаті, які представлятимуть звинувачення проти американського президента; і по-друге, визначається передати статті імпічменту до Сенату, аби там розпочався його розгляд.

    Як відомо, Палата представників Конгресу США планує цього тижня передати в Сенат статті про імпічмент президента США Дональда Трампа.

    Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту. 

    Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.

    США Дональд Трамп імпічмент
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