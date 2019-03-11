Трамп в бюджеті пропонує скоротити міжнародну допомогу
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Дефіцит бюджету США очікується на рівні 900 мільярдів доларів
Президент США Дональд Трамп запропонував бюджет на наступний рік, у якому передбачене скорочення міжнародної допомоги та збільшення військових витрат.
Трамп також пропонує скоротити на 23 відсотки фінансування Державного департаменту та на 31 відсоток Управління з охорони довкілля США. На думку Трампа, витрати на оборону мають зрости на чотири відсотки.
Також президент США хоче виділити 8,6 мільярда доларів на будівництво стіни на південному кордоні країни з Мексикою. Це у шість разів більше, ніж було в попередні два фінансові роки.
Дефіцит бюджету очікується на рівні 900 мільярдів доларів, а національний борг – 22 трильйони.
Бюджет на наступний фінансовий рік мають ухвалити до 1 жовтня.
Нагадаємо, Трамп також запропонує наступного року скоротити внутрішні витрати уряду на 5%.
Це буде вже третя бюджетна пропозиція Трампа за час його президентства. Вона відноситься до фінансового року, який починається в жовтні, і, як очікується, викличе широке несприйняття з боку законодавців-демократів і деяких республіканців. Багатомісячні дебати почнуться лише через кілька тижнів після завершення рекордного 35-денного закриття уряду, викликаного суперечками про федеральний бюджет.
У центрі цього спору була вимога Трампа виділити понад 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
Бюджет повинен бути прийнятий до 1 жовтня – початку 2020 фінансового року.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запросить для Пентагону бюджет у $750 мільярдів на 2020 рік. Це на 4,7% більше бюджету поточного року.
Джерело: Радіо Свобода