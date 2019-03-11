Трамп запропонує наступного року скоротити внутрішні витрати уряду на 5%



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Президент США в понеділок представить свій проект нового бюджету

Економічний радник Білого дому прогнозує, що запропонований Трампом бюджет на 2020 рік буде «жорстким»

Економічний радник Білого дому Леррі Кадлоу заявив, що президент Дональд Трамп запропонує скоротити внутрішні витрати уряду на 5% у 2020 році «за всіма напрямками», коли в понеділок представить свій проект нового бюджету.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Це буде жорсткий бюджет. Ми хочемо виступити з власними пропозиціями щодо обмежень у цьому році, і я вважаю, що це потрібно було зробити давно», - сказав Кадлоу.

Кадлоу зазначає, що «деякі з недавніх бюджетних угод не були сприятливими в плані витрат».

Це буде вже третє бюджетна пропозиція Трампа за час його президентства. Вона відноситься до фінансового року, який починається в жовтні, і, як очікується, викличе широке несприйняття з боку законодавців-демократів і деяких республіканців. Багатомісячні дебати почнуться лише через кілька тижнів після завершення рекордного 35-денного закриття уряду, викликаного суперечками про федеральний бюджет.

У центрі цього спору була вимога Трампа виділити понад 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запросить для Пентагону бюджет у $750 мільярдів на 2020 рік. Це на 4,7% більше бюджету поточного року.