Трамп хоче запросити у Конгресу ще $8,6 млрд на будівництво стіни з Мексикою



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Сьогодні Дональд Трамп звернеться до Конгресу США

Бюджет має бути прийнятий до 1 жовтня – початку 2020 фінансового року

Президент США Дональд Трамп має намір у понеділок звернутися в Конгрес США з проханням виділити в 2020 фінансовому році додаткові 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, що у 1,5 рази більше від суми, яку він просив направити в цьогоріч.

Про це повідомляє Reuters.

«Це більше ніж у шість разів перевищує обсяг коштів, виділених на проекти, пов'язані з охороною кордонів, в цьому і попередньому фінансовому році, і на 6% більше, ніж зібрав Трамп, використавши свої надзвичайні повноваження раніше в цьому році», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Трамп також запропонує наступного року скоротити внутрішні витрати уряду на 5%.

Це буде вже третя бюджетна пропозиція Трампа за час його президентства. Вона відноситься до фінансового року, який починається в жовтні, і, як очікується, викличе широке несприйняття з боку законодавців-демократів і деяких республіканців. Багатомісячні дебати почнуться лише через кілька тижнів після завершення рекордного 35-денного закриття уряду, викликаного суперечками про федеральний бюджет.

У центрі цього спору була вимога Трампа виділити понад 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Бюджет повинен бути прийнятий до 1 жовтня – початку 2020 фінансового року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запросить для Пентагону бюджет у $750 мільярдів на 2020 рік. Це на 4,7% більше бюджету поточного року.