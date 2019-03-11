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    Трамп хоче запросити у Конгресу ще $8,6 млрд на будівництво стіни з Мексикою

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    <p>Сьогодні Дональд Трамп звернеться до&nbsp;Конгресу США</p> - Трамп хоче запросити у Конгресу ще $8,6 млрд на будівництво стіни з Мексикою

    Сьогодні Дональд Трамп звернеться до Конгресу США

    Бюджет має бути прийнятий до 1 жовтня – початку 2020 фінансового року

    Президент США Дональд Трамп має намір у понеділок звернутися в Конгрес США з проханням виділити в 2020 фінансовому році додаткові 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, що у 1,5 рази більше від суми, яку він просив направити в цьогоріч.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Це більше ніж у шість разів перевищує обсяг коштів, виділених на проекти, пов'язані з охороною кордонів, в цьому і попередньому фінансовому році, і на 6% більше, ніж зібрав Трамп, використавши свої надзвичайні повноваження раніше в цьому році», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Трамп також запропонує наступного року скоротити внутрішні витрати уряду на 5%.

    Це буде вже третя бюджетна пропозиція Трампа за час його президентства. Вона відноситься до фінансового року, який починається в жовтні, і, як очікується, викличе широке несприйняття з боку законодавців-демократів і деяких республіканців. Багатомісячні дебати почнуться лише через кілька тижнів після завершення рекордного 35-денного закриття уряду, викликаного суперечками про федеральний бюджет.

    У центрі цього спору була вимога Трампа виділити понад 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. 

    Бюджет повинен бути прийнятий до 1 жовтня – початку 2020 фінансового року.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запросить для Пентагону бюджет у $750 мільярдів на 2020 рік. Це на 4,7% більше бюджету поточного року.

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