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    Посольство США в Іраку призупинило роботу на тлі заворушень

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    31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку - Посольство США в Іраку призупинило роботу на тлі заворушень
    31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку

    Дипломати порадили громадянам США не наближатися до будівлі посольства, уникати місць, де збираються демонстранти

    Посольство Сполучених Штатів в Багдаді призупинило всі консульські операції після того, як будівлю дипломатичної місії піддалося нападу з боку протестуючих.

    Про це повідомляє посольство США в Іраку.

    Наголошується, що всі намічені зустрічі були скасовані. А дипломати порадили громадянам США не наближатися до будівлі посольства, уникати місць, де збираються демонстранти, не їздити в Ірак і стежити за подіями в регіоні в місцевих і міжнародних ЗМІ.

    Крім того, для вирішення візових питань громадяни можуть звернутися в американське генеральне консульство в Ербілі.

    Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

    ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.

    Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.

    Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

    27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

    На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.

    Ірак США протест військові посольство
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