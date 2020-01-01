У Держдепі США пояснили перенесення поїздки Помпео до України



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Держсекретар США Майк Помпео ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня

Поїздка Помпео перенесена на найближчий час

У Держдепартаменті США повідомили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов’язане з атакою на американське посольство в Іраку.

Заява опублікована на сайті Держдепу.

«Держсекретар Помпео змушений відкласти свій візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр через необхідність перебування держсекретаря у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб продовжити стежити за поточною ситуацією в Іраку і гарантування безпеки американців на Близькому Сході», — повідомила пресслужба Держдепартаменту.

Згідно з повідомленням, поїздка перенесена на найближчий час і Помпео «з нетерпінням чекає цього візиту».

Раніше Міністерство закордонних справ Узбекистану повідомило, що візит Майка Помео перенесено. При цьому зазначалося, що візит переноситься «на більш пізні терміни за взаємною домовленістю».

В ефірі телеканалу Fox News Помпео припустив, що може перенести запланований візит в ряд країн, серед них в Україну та Узбекистану, з-за нападу на посольство США в Іраку.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.