Імпічмент Трампа: Джуліані готовий дати свідчення в Сенаті



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Особистий адвокат глави Білого дому Рудольф Джуліані

Джуліані готовий представляти інтереси американського лідера на цьому процесі

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані висловив готовність дати свідчення в рамках розгляду в Сенаті щодо імпічменту американського лідера.

Про це повідомляє телеканал ABC.

Джуліані в бесіді з журналістами в маєтку президента США Мар-а-Лаго у Флориді сказав: «Я б дав свідчення».

Адвокат також висловив готовність представляти інтереси американського лідера на цьому процесі.

Джуліані припустив, що звинувачення можна було б пред'явити і політичним опонентам Трампа, що добиваються його відсторонення від влади.

«Я б із задоволенням зайнявся цією справою», - сказав адвокат.

Раніше Джуліані зізнався, що хотів усунути колишнього посла Америки в Україні Марі Йованович з посади.

Також адвокат Трампа оприлюднив матеріали, які «накопав» в Україні.

Свідок та ексгенпрокурор Віктор Шокін, за словами адвоката Трампа, має докази, які підтверджують відмивання грошей компанією Burisma та Байденами.

«Звільнений (Шокін - ред.) через погрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США, - пише Джуліані. - Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів».

За словами Джуліані, документи показують, що Йованович «відмовляла у видачі віз свідкам, котрі могли довести корупцію Байдена і демократів». Документи нібито «чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами».

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Нагадаємо, раніше Трамп дистанціювався від свого адвоката Джуліані.

Також повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані.

У «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією.