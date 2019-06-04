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    Трамп заявив, що РФ вивела з Венесуели більшу частину «своїх людей»

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    Трамп заявив, що РФ вивела з Венесуели більшу частину «своїх людей»

    Раніше ЗМІ повідомили, що Росія відкликала з Венесуели своїх ключових радників з оборони

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія вивела з Венесуели більшу частину «своїх людей».

    Про це президент США написав у своєму Twitter.

    «Росія проінформувала нас, що вони вивели більшу частину своїх людей з Венесуели», — йдеться в повідомленні.

    Водночас, про який саме російський персоналі йдеться, Трамп не повідомив.

    Раніше The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Міноборони РФ повідомив, що Росія відкликала з Венесуели своїх ключових радників з оборони, які надавали допомогу режиму президента Ніколаса Мадуро.

    Росія Міноборони РФ президент
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