Трамп заявив, що РФ вивела з Венесуели більшу частину «своїх людей»



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Раніше ЗМІ повідомили, що Росія відкликала з Венесуели своїх ключових радників з оборони

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія вивела з Венесуели більшу частину «своїх людей».

Про це президент США написав у своєму Twitter.

«Росія проінформувала нас, що вони вивели більшу частину своїх людей з Венесуели», — йдеться в повідомленні.

Водночас, про який саме російський персоналі йдеться, Трамп не повідомив.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Міноборони РФ повідомив, що Росія відкликала з Венесуели своїх ключових радників з оборони, які надавали допомогу режиму президента Ніколаса Мадуро.