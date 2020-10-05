Транзит «Газпрому» через Україну збільшився до максимуму



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Передбачений контрактом з «Газпромом» на весь 2020 рік сягнув максимуму

Як зазначили в прес-службі, з початку року обсяг транзиту досяг 40 млрд кубометрів

Добові обсяги транзиту російського газу по території України станом на 4 жовтня зросли до 174 млн куб. м. Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України.

Як зазначили в прес-службі, з початку року обсяг транзиту досяг 40 млрд кубометрів.

Генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон заявив, українська ГТС може транспортувати значно більше блакитного палива, компанія знаходиться у постійному пошуку нових ринкових продуктів, сервісів, які зможуть надати ще більше гарантій енергетичної безпеки українцям та партнерам в ЄС.

«Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій у Німеччині з проектом «Північний потік-2» і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже існуючої інфраструктури, як і задекларовано всіма документами ЄС», – додав він.

Нагадаємо, що «Газпром» замовив у «Нафтогазу» нові потужності для транзиту.