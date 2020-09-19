У Словаччині назвали транзит газу через Україну гарантією безпеки Європи



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Держсекретар МЗС Словаччини назвав «Північний потік – 2» геополітичним проєктом

Держсекретар МЗС Словаччини Мартін Клус назвав «Північний потік – 2» геополітичним проєктом

Хоча Словаччина, Чехія та Австрія мають різні погляди на проєкт «Північний потік-2», у Братиславі згодні з тим, що крім економічного, російський газопровід також має сильний геополітичний фактор, який європейці повинні враховувати при виборі позиції та рішень.

Про це під час відеоконференції із заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки Алешем Хмеляржем і генеральним секретарем Міністерства європейських та міжнародних справ Австрійської Республіки Петером Лаунскі-Тіффенталем заявив держсекретар МЗС Словаччини Мартін Клус, повідомляє видання Tasr.sk.

«Збереження транзиту газу через Україну має бути важливою економічною гарантією і гарантією безпеки не тільки для Словаччини, а й для всієї Європи», – підкреслив дипломат.

Він також додав, що Олександр Лукашенко, безсумнівно, втратив легітимність, але можливий новий лідер Білорусі повинен вибиратися ретельно і на основі консенсусу.

«Рішення про її майбутнє знаходиться в руках тільки громадян Білорусі», – підкреслив Клус.

Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».

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