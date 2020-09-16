Коболєв розраховує, що Україна отримає від РФ $2 млрд за транзит газу



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Транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» укладено наприкінці 2019 строком на п'ять років

Коболєв пояснив, що принцип «качай або плати» позитивно впливає на дохід української газотранспортної системи

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає, що від російського «Газпрому» Україна отримає близько 2 мільярдів доларів за використання газотранспортної системи.

Про це Коболєв сказав в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

«Я думаю, що ця цифра буде близька до 2 мільярдів доларів», – заявив очільник «Нафтогазу».

Коболєв пояснив, що принцип «качай або плати», закріплений раніше, позитивно впливає на дохід української газотранспортної системи, оскільки Росія платить за заброньовані потужності, а не за об’єми прокачаного газу.

Як відомо, транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» укладено наприкінці 2019 строком на п'ять років. Воно передбачає бронювання «Газпромом» потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів у 2020 році та по 40 млрд кубометрів у 2021-2024 роках.

Зазначимо, за сім місяців цього року транзит російського газу Україною скоротився майне на половину.

Нагадаємо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Україна не відновить поставки газу з Росії.