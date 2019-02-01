Третина британських компаній можуть залишити країну через Brexit



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Після голосування за Brexit близько 100 компаній створили нову юридичну особу в Брюсселі

16% компаній вже мають плани перенесення діяльності з Британії, ще 13% активно розглядають такий варіант

Майже третина британських компаній можуть перенести свою діяльність за кордон через наслідки виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Про це свідчать результати дослідження британського «Інституту директорів», повідомляє ВВС.

Згідно з результатами, 16% компаній вже мають плани перенесення діяльності з Британії, ще 13% активно розглядають такий варіант.

Дослідження показало, що, хоча більші компанії вже перенесли свою діяльність, ймовірність того, що невеликі компанії будуть активно розглядати цю перспективу, майже вдвічі вища.

«Для таких фірм, які, як правило, мають більш обмежені ресурси, роздуми про такі дорогі дії чітко показують, в якому небезпечному становищі вони знаходяться», - сказав директор інституту Едвін Морган.

Виконавчий директор французької бізнес-мережі Paris Europlace Арно де Брессон заявив, що приблизно 260 підприємств, які в основному працюють з Британії, «знаходяться на етапі підтвердження і впровадження», перш ніж перенести деякі операції до Франції.

Бельгійське урядове агентство Hub.Brussels, що працює над залученням іноземних компаній в місто, повідомило, що число британських компаній, які розширили або перенесли свою діяльність в Брюссель, подвоїлося після референдуму 2016 року.

Агентство стверджує, що протягом 31 місяця після голосування за Brexit від 95 до 100 компаній створили нову юридичну особу в Брюсселі.