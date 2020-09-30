Третій енергопакет ЄС не вимагає перепідпорядкування «Укргідроенерго» Кабміну – Продан



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Нагадаємо, що СБУ звернула увагу на спробу уряду Дениса Шмигаля перепідпорядкувати безпосередньо Кабміну компанію «Укргідроенерго»

Підприємство вже корпоратизоване і активно залучає інвестиції

Перепідпорядкування «Укргідроенерго» Кабінету міністрів не пов'язано з третім енергопакетом Євросоюзу. «Укргідроенерго» вже виконало вимоги щодо корпоратизації підприємства і успішно залучає інвестиції за допомогою європейських банків.

Так ексміністр енергетики Юрій Продан відреагував на заяву прем'єра Дениса Шмигаля про те, що перепідпорядкування «Укргідроенерго» необхідно провести в рамках вимог третьому енергопакету ЄС.

«У третьому енергопакеті немає ніяких питань, пов'язаних з продажем підприємств. Є положення про корпоратизацію підприємств, там немає вимоги продати. EDF у Франції – 100% державна компанія, і нічого, працює за всіма правилами. Корпоратизація потрібна для залучення інвестицій в тому числі. але «Укргідроенерго» вже корпоратизоване і з інвестиціями у компанії теж все добре. Третій енергопакет вимагає ефективного поділу мереж і генерації, постачання, що вже виконано», – заявив Юрій Продан.

Як приклад залучення інвестицій підприємством «Укргідроенерго» колишній у 2007-2010 роках міністр енергетики Продан навів будівництво двох гідроагрегатів на Дністровській гідроакумулювальній станції. На його думку, успішна реалізація цього проєкту – це заслуга чинного керівника «Укргідроенерго» Ігоря Сироти.

«Мені здається, один з кращих і дуже ефективних менеджерів. Він запустив вже два гідроагрегати на Дністровській гідроакумулювальній станції. Це дуже непроста робота. Для цього потрібно бути менеджером великого порядку. Я підтримую, щоб він і далі залишався керувати цією компанією і закінчив наявні інвестиційні проєкти: Дністровська ГАЕС, Каховська ГЕС, модернізація ГЕС»,– повідомив Продан.

Виходячи їх цього, ексміністр вважає спробу Кабінету міністрів перепідпорядкувати собі «Укргідроенерго» рішенням необґрунтованим і руйнівним ефективну систему управління енергетичним комплексом України. Також ексміністр звернув увагу на те, що Кабмін не має у своєму складі і розпорядженні людей, які можуть ефективно управляти і аналізувати діяльність «Укргідроенерго».

Нагадаємо, що СБУ бачить ризики у зміні акціонера «Укргідроенерго».

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціював рішення про перепідпорядкування ПрАТ «Укргідроенерго» безпосередньо уряду, щоб встановити контроль над підприємством. Про це написав політолог Олексій Голобуцький в блозі на «Цензор.нет».