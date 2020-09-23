Експерт пояснив, чим небезпечне перепідпорядкування «Укргідроенерго»



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«Укргідроенерго» закінчила перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатило до бюджету 1 млрд. грн дивідендів

Бюджет може втратити мільярд надходжень від «Укргідроенерго»

Дії Кабінету міністрів в питанні перепідпорядкування державного підприємства «Укргідроенерго», яке ефективно працює і приносить прибуток позбавлені логіки та націлені на банкрутство компанії. Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський в коментарі виданню «Апостроф».

Він висловив думку, що таке рішення по «Укргідроенерго» призведе до погіршення фінансового стану підприємства.

«Укргідроенерго» – це єдина прибуткова державна компанія на енергетичному ринку України. І коли Кабмін ініціює перепідпорядкування цієї компанії з-під Міненерго собі то, навіть не торкаючись фінансових і юридичних питань, то Кабмін повинен пояснити логіку цієї ініціативи. Може, там виявили якісь проблеми? Але нічого ж подібного немає! Тому ніякої логіки в перепідпорядкування немає. Тим більше, що у світлі кредитних договорів цієї компанії, такі нічим не аргументовані дії Кабміну можуть привести до погіршення її фінансового стану, проблем з кредиторами», – повідомив Скаршевський.

Експерт з економічних питань висловив думку, що Кабмін цілеспрямовано створив умови для перепідпорядкування «Укргідроенерго» і створення кризової ситуації в енергокомплексі України.

«У світлі того, що Рада провалила питання надання держгарантій ряду енергокомпаній, в тому числі «Укргідроенерго» – це нагадує набір дій, спрямований проти розвитку нашої енергетики та зокрема компанії «Укргідроенерго». Можливо, замішаний чийсь особистий інтерес. У будь-якому випадку, якщо піти від питання «кому це вигідно», а зосередитися на «кому не вигідно» – то це точно не вигідно самій «Укргідроенерго». Тому що можуть бути фінансові втрати, втрати прибутковості компанії. А слідом, звичайно ж, втратить і держбюджет, отримавши дірку на місці можливих надходжень від компанії», – зауважив експерт.

Також Віктор Скаршевський розповів про ризики при операції перепідпорядкування «Укргідроенерго», які стосуються співпраці з партнерами.

«Будь-який кредитор виходить із того, що умови, на яких надаються кошти за кредитним договором, не повинні змінюватися. А що в цьому випадку? Підписували договір з одним керівником, а в процесі інституції змінюються. Я, звичайно, не бачив договорів «Укргідроенерго» з кредиторами, але тут можуть бути різні наслідки. У нас вже була ситуація з «Укртрансгазом», коли Мінекономіки перепідпорядкував «Укргідроенерго» собі. Тоді були негативні наслідки з точки зору міжнародного іміджу країни, можна сказати міжнародний скандал. А враховуючи, що в нашій країні все зводиться до президента – і парламент, і уряд сформовані під його, так би мовити, імідж, або навіть рейтинг – то будь-який подібний негатив може відбитися на Зеленського», – заявив Скаршевський.

Як раніше писали журналісти видання Dengi.ua, компанія «Укргідроенерго» є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення постачання електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік (7.00-10.00 і 18.00-21.00).

«Укргідроенерго» закінчила перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатило до бюджету 1 млрд. грн дивідендів. Інші компанії енергетичного сектора показують негативні результати. Збиток «Укренерго» склав 18 млрд.грн за перше півріччя 2020 року збиток НАЕК «Енергоатом» – 2,65 млрд. грн, збиток «Центренерго» – 493 млн грн.

У своєму матеріалі журналісти висловили думку про неефективність уряду в управлінні енергетичними стратегічними державними підприємствами на прикладі «Енергоатому».

«Уряд демонструє низьку ефективність і лобізм при управлінні енергетичними стратегічними державними підприємствами. Зокрема, уряд втручався в діяльність компанії «Енергоатом», що призвело до накопичення 20 млрд. грн боргів «Енергоатомом», – зазначили журналісти.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціював рішення про перепідпорядкування ПрАТ «Укргідроенерго» безпосередньо уряду, щоб встановити контроль над підприємством. Про це написав політолог Олексій Голобуцький в блозі на «Цензор.нет».