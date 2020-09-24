ЗМІ: СБУ бачить ризики у зміні акціонера «Укргідроенерго»



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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

СБУ зайнялося планами Шмигаля по «Укргідроенерго» – розслідування

Служба безпеки України звернула увагу на спробу уряду Дениса Шмигаля перепідпорядкувати безпосередньо Кабміну компанію «Укргідроенерго», а також намір прем'єр-міністра змінити її генерального директора на свою людину. Про це йдеться в розслідуванні агентства «Українські новини» «Перепідпорядкувати» без шуму і пилу: таємний план Шмигаля по «Укргідроенерго».

За інформацією журналістів, в СБУ вважають, що зміна акціонера «Укргідроенерго» несе ряд економічних та іміджевих ризиків для компанії.

Журналісти наводять дані про те, що Європейський інвестиційний банк і ЄБРР можуть вимагати дострокового погашення кредитів, залучених ще у 2012 році на загальну суму в 380 млн євро.

«На плани прем'єра щодо зміни акціонера компанії вже звернула увагу Служба безпеки України. За інформацією агентства, СБУ направила уряду лист, в якому звернула увагу на те, що зміна акціонера «Укргідроенерго» несе ряд економічних та іміджевих ризиків для компанії. Як стало відомо агентству, СБУ відзначає, що в результаті кредитори компанії, а саме Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і ЄБРР можуть вимагати дострокового погашення кредитів, залучених ще у 2012 році на загальну суму в 380 млн євро», – повідомили журналісти.

На цей момент кредитори ще відреагували на плани щодо зміни акціонера «Укргідроенерго», але уважно стежать за ситуацією. Оскільки однією з умов надання кредитів було узгодження будь-яких корпоративних реорганізацій з кредитором.

Більш того автори розслідування наводять факт можливого конфлікту інтересів. Отримавши під контроль «Укргідроенерго» Кабмін також буде управляти корпоративними правами «Укрексімбанку» і «Ощадбанку»:

«До того ж управління Кабміном «Укргідроенерго», як компанією, що залучає кредити, призведе до конфлікту інтересів, оскільки Кабмін здійснює управління корпоративними правами Укрексімбанку та Ощадбанку - в результаті ці три суб'єкти стануть пов'язаними клієнтами», – пишуть журналісти в статті.

Як раніше писали журналісти видання Dengi.ua, компанія «Укргідроенерго» є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення постачання електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік (7.00-10.00 і 18.00-21.00).

«Укргідроенерго» закінчила перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатило до бюджету 1 млрд. грн дивідендів. Інші компанії енергетичного сектора показують негативні результати. Збиток «Укренерго» склав 18 млрд.грн за перше півріччя 2020 року збиток НАЕК «Енергоатом» – 2,65 млрд. грн, збиток «Центренерго» – 493 млн грн.

У своєму матеріалі журналісти висловили думку про неефективність уряду в управлінні енергетичними стратегічними державними підприємствами на прикладі «Енергоатому».

«Уряд демонструє низьку ефективність і лобізм при управлінні енергетичними стратегічними державними підприємствами. Зокрема, уряд втручався в діяльність компанії «Енергоатом», що призвело до накопичення 20 млрд. грн боргів «Енергоатомом», – зазначили журналісти.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціював рішення про перепідпорядкування ПрАТ «Укргідроенерго» безпосередньо уряду, щоб встановити контроль над підприємством. Про це написав політолог Олексій Голобуцький в блозі на «Цензор.нет».