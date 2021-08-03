Троє миколаївських хлопчаків врятували жінку, яка тонула

13-річний Іван Комаров та 11-річний Руслан Лисенко, які долучилися до порятунку жінки на воді

13-річний Іван Комаров та 11-річний Руслан Лисенко, які долучилися до порятунку жінки на воді

У жінки судома звела ноги, вона ледве не потонула

На Миколаївщині троє школярів, найстаршому з яких 14 років, врятували 60-річну жінку на воді. Вона відпочивала на березі річки Інгул, а коли зайшла у воду – судома звела їй ноги. Жінка ледве не потонула, однак хлопчаки встигли врятувати її. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам про подію розповіла подруга постраждалої, Надія.

Жінки відпочивали на березі річки Інгул, неподалік від водно-гребної бази. Поруч, біля Аляудського мосту в Інгульському районі Миколаєва, тренуються діти на байдарках та каное.

60-річна жінка на ім'я Людмила не вперше відпочивала у цій місцині. Однак коли вона зайшла у воду, судома звела їй ноги: жінка не змогла рухатись, відразу наковталась води та ледь не потонула.

«Подія сталась у мене на очах. Людмила пішла у воду і їй стало зле. Троє хлопців, що купались неподалік, помітили це, підпливли до неї та витягли на берег», – розповіла Надія.

Жінку врятували троє школярів: 13-річний Іван Комаров, 11-річний Руслан Лисенко та 14-річний Герман Воробйов. У той день вони прийшли купатись на річку втрьох, плавали та пірнали неподалік від берега.

Хлопці розповіли, що 14-річний Герман помітив, що за метрів 20 від берега то з'являється над водою, то зникає голова людини, і миттєво відреагував. Він підплив до жінки, схопив за плечі, дотягнув до берега, виніс на сушу та поклав на ковдру біля очерету.

«Ми весь час його підтримували, допомагали, а коли побачили, що губи у неї білі, ще й водою кашляє, зрозуміли, що насправді сталося. Надія, подруга Людмили, надала їй першу допомогу та привела до тями», – розповіли діти рятувальникам.

Сама Надія каже, якби не хлопці – все могло б бути інакше.

«Діти врятували життя людини, і вони справжні герої!» – сказала вона.

Наразі постраждала Людмила почувається задовільно та щиро вдячна дітям за порятунок.

Рятувальники 3 серпня зустрілися з Іваном Комаровим та Русланом Лисенком (Герман Воробйов прийти не зміг, тому що захворів). Співробітники ДСНС України подякували хлопцям за врятоване життя, вручили подячні листи та подарунки, а Герману побажали швидкого одужання.