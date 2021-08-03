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    Троє миколаївських хлопчаків врятували жінку, яка тонула

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    13-річний Іван Комаров та 11-річний Руслан Лисенко, які долучилися до порятунку жінки на воді - Троє миколаївських хлопчаків врятували жінку, яка тонула
    13-річний Іван Комаров та 11-річний Руслан Лисенко, які долучилися до порятунку жінки на воді
    Фото: ДСНС

    У жінки судома звела ноги, вона ледве не потонула

    На Миколаївщині троє школярів, найстаршому з яких 14 років, врятували 60-річну жінку на воді. Вона відпочивала на березі річки Інгул, а коли зайшла у воду – судома звела їй ноги. Жінка ледве не потонула, однак хлопчаки встигли врятувати її. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам про подію розповіла подруга постраждалої, Надія.

    Жінки відпочивали на березі річки Інгул, неподалік від водно-гребної бази. Поруч, біля Аляудського мосту в Інгульському районі Миколаєва, тренуються діти на байдарках та каное.

    60-річна жінка на ім'я Людмила не вперше відпочивала у цій місцині. Однак коли вона зайшла у воду, судома звела їй ноги: жінка не змогла рухатись, відразу наковталась води та ледь не потонула.

    «Подія сталась у мене на очах. Людмила пішла у воду і їй стало зле. Троє хлопців, що купались неподалік, помітили це, підпливли до неї та витягли на берег», – розповіла Надія.

    Жінку врятували троє школярів: 13-річний Іван Комаров, 11-річний Руслан Лисенко та 14-річний Герман Воробйов. У той день вони прийшли купатись на річку втрьох, плавали та пірнали неподалік від берега.

    Хлопці розповіли, що 14-річний Герман помітив, що за метрів 20 від берега то з'являється над водою, то зникає голова людини, і миттєво відреагував. Він підплив до жінки, схопив за плечі, дотягнув до берега, виніс на сушу та поклав на ковдру біля очерету.

    «Ми весь час його підтримували, допомагали, а коли побачили, що губи у неї білі, ще й водою кашляє, зрозуміли, що насправді сталося. Надія, подруга Людмили, надала їй першу допомогу та привела до тями», – розповіли діти рятувальникам.
    Сама Надія каже, якби не хлопці – все могло б бути інакше.

    «Діти врятували життя людини, і вони справжні герої!» – сказала вона.

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    Троє миколаївських хлопчаків врятували жінку, яка тонула
    Троє миколаївських хлопчаків врятували жінку, яка тонула
    Троє миколаївських хлопчаків врятували жінку, яка тонула

    Наразі постраждала Людмила почувається задовільно та щиро вдячна дітям за порятунок.

    Рятувальники 3 серпня зустрілися з Іваном Комаровим та Русланом Лисенком (Герман Воробйов прийти не зміг, тому що захворів). Співробітники ДСНС України подякували хлопцям за врятоване життя, вручили подячні листи та подарунки, а Герману побажали швидкого одужання.

    Теги: ДСНС вода діти Миколаїв рятувальники річка жінка
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    Троє миколаївських хлопчаків врятували жінку, яка тонула