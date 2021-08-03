Аварія на «Рівнеазоті»: оприлюднено невтішні результати дослідження

зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного в порівнянні з фоновими концентраціями

У більшості відібраних проб ґрунту зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного в порівнянні з фоновими концентраціями

Фахівці відбирали проби одразу після аварії, а також наступного дня

Державної екологічної інспекції завершила дослідження ґрунтів, відібраних біля ПрАТ «Рівнеазот», де 20 липня сталася аварійна ситуація. Результати досліджень з'явились на сторінці керівника Держекоінспекції Андрія Мальованого.

Фахівці відбирали проби одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії.

Забір проводився, з урахуванням переміщення хмари викиду, на 11 пробних майданчиках площею 100 кв м методом «конверту».

За результатами лабораторних досліджень у більшості відібраних проб ґрунту зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного в порівнянні з фоновими концентраціями:

поблизу ПрАТ «Рівнеазот» (500 м на південний захід від заводу) – по нітратах в 10 разів;

місто Рівне, вул. Соборна, в‘їзд у місто з боку Луцького кільця – по азоту амонійному в 1,3 рази, нітратах в 1,8 рази;

поблизу села Зелений Гай, зі східного боку – по нітратах в 4,3 рази;

поблизу села Грушвиця, з південно-західного боку – по нітратах в 1,7 рази;

поблизу села Верхівськ, з південно-східного боку – по нітратах в 1,9 рази;

поблизу села Городок, з південного боку – по нітратах в 1,8 рази.

«Разом із тим, перевищення показників у ґрунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації, а і бути результатом незадовільного ведення господарської діяльності, оскільки проби були відібрані у населених пунктах сільськогосподарських районів», - йдеться у повідомленні посадовця.

Андрій Мальований зазначив, що для об’єктивного розгляду наслідків аварійної ситуації Держекоінспекція спрямує запит до ПрАТ «Рівнеазот» щодо отримання даних моніторингових спостережень за станом ґрунтів.

Також планується залучення фахівців Держгеокадастру та Держпродспоживслужби для проведення консультацій та здійснення повторного відбору проб ґрунту на вміст азотовмісних речовин.

До слова, у межах Києва розташовані близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

Нагадаємо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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