На Київщині п’ять годин гасили пожежу на стихійному сміттєзвалищі (фото)

Допомогу рятувальникам в гасіння пожежі надавали працівники лісового господарства

2 серпня сталося загорання сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища поблизу с. Розважів Іванківської селищної територіальної громади. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 11:03, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За вказаною адресою було направлено черговий караул 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків та 60о ДПРП с. Розважів.

На місці рятувальники встановили, що горить сміття на площі 1 гектар.

Пожежу було ліквідовано о 16:00.

На гасіння залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

Допомогу рятувальникам в гасінні пожежі також надавали місцеві працівники, допоміжна техніка ДП ЛСП «Київоблагроліс» та ДП «Іванківське лісове господарство».

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, на території Київщини посилили роботу з протидії виникненню пожеж у природних екосистемах.

До слова, під час позапланової перевірки Баришівської селищної ради було виявлено масштабне засмічення території відходами. Збитки довкіллю склали майже 9 млн грн.