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    На Київщині п’ять годин гасили пожежу на стихійному сміттєзвалищі (фото)

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    Виникло загорання сміття на площі 1 га - На Київщині п’ять годин гасили пожежу на стихійному сміттєзвалищі (фото)
    Виникло загорання сміття на площі 1 га
    Фото: ДСНС

    Допомогу рятувальникам в гасіння пожежі надавали працівники лісового господарства

    2 серпня сталося загорання сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища поблизу с. Розважів Іванківської селищної територіальної громади. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 11:03, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    За вказаною адресою було направлено черговий караул 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків та 60о ДПРП с. Розважів.

    На місці рятувальники встановили, що горить сміття на площі 1 гектар.

    Пожежу було ліквідовано о 16:00.

    На гасіння залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

    Допомогу рятувальникам в гасінні пожежі також надавали місцеві працівники, допоміжна техніка ДП ЛСП «Київоблагроліс» та ДП «Іванківське лісове господарство».

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, на території Київщини посилили роботу з протидії виникненню пожеж у природних екосистемах.

    До слова, під час позапланової перевірки Баришівської селищної ради було виявлено масштабне засмічення території відходами. Збитки довкіллю склали майже 9 млн грн.

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    Теги: пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
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    На Київщині п’ять годин гасили пожежу на стихійному сміттєзвалищі (фото)