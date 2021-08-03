На Київщині п’ять годин гасили пожежу на стихійному сміттєзвалищі (фото)
Допомогу рятувальникам в гасіння пожежі надавали працівники лісового господарства
2 серпня сталося загорання сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища поблизу с. Розважів Іванківської селищної територіальної громади. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 11:03, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
За вказаною адресою було направлено черговий караул 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків та 60о ДПРП с. Розважів.
На місці рятувальники встановили, що горить сміття на площі 1 гектар.
Пожежу було ліквідовано о 16:00.
На гасіння залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Допомогу рятувальникам в гасінні пожежі також надавали місцеві працівники, допоміжна техніка ДП ЛСП «Київоблагроліс» та ДП «Іванківське лісове господарство».
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, на території Київщини посилили роботу з протидії виникненню пожеж у природних екосистемах.
До слова, під час позапланової перевірки Баришівської селищної ради було виявлено масштабне засмічення території відходами. Збитки довкіллю склали майже 9 млн грн.