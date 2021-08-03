Поліз визволяти кота й сам застряг: рятувальники зняли з дерева хлопця (фото)

Рятувальники за допомогою автодрабини зняли молодика з дерева

«Котячий рятувальник» не зміг сам спуститися з дерева

2 серпня майже опівночі до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь надійшло повідомлення про те, що необхідно надати допомогу чоловікові, який не в змозі самостійно спуститись з дерева. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено черговий караул 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

По прибуттю рятувальники встановили, що 20-річний хлопець заліз на стовбур дерева, щоб врятувати кота, проте самостійно спуститись назад уже не зміг.

За допомогою автодрабини надзвичайники піднялись на дерево та допомогли «котячому рятувальнику» спуститись на землю.

На місце події залучались дві одиниці техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС.