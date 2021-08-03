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    Поліз визволяти кота й сам застряг: рятувальники зняли з дерева хлопця (фото)

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    Рятувальники за допомогою автодрабини зняли молодика з дерева - Поліз визволяти кота й сам застряг: рятувальники зняли з дерева хлопця (фото)
    Рятувальники за допомогою автодрабини зняли молодика з дерева
    Фото: ДСНС

    «Котячий рятувальник» не зміг сам спуститися з дерева

    2 серпня майже опівночі до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь надійшло повідомлення про те, що необхідно надати допомогу чоловікові, який не в змозі самостійно спуститись з дерева. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено черговий караул 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

    По прибуттю рятувальники встановили, що 20-річний хлопець заліз на стовбур дерева, щоб врятувати кота, проте самостійно спуститись назад уже не зміг.

    За допомогою автодрабини надзвичайники піднялись на дерево та допомогли «котячому рятувальнику» спуститись на землю.

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    Поліз визволяти кота й сам застряг: рятувальники зняли з дерева хлопця (фото)
    Поліз визволяти кота й сам застряг: рятувальники зняли з дерева хлопця (фото)
    Поліз визволяти кота й сам застряг: рятувальники зняли з дерева хлопця (фото)

    На місце події залучались дві одиниці техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС.

    Теги: ДСНС Київщина Ірпінь тварини рятувальники чоловік
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    Поліз визволяти кота й сам застряг: рятувальники зняли з дерева хлопця (фото)