Труба розкритикував новий склад Ради громадського контролю і чекає розслідування, як вона обиралась



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Директор ДБР Роман Труба

Директор Бюро наголосив, що навіть при виявленні можливих правопорушень, він зобов’язаний призначити склад РГК

ДБР виявило обставини, що можуть свідчити про можливе масове організоване голосування під час обрання членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань на користь перших 13 кандидатів у рейтингу – за цими даними зареєстровано кримінальне провадження. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба під час спілкування з кандидатами.

У повідомленні йдеться, що під час аналізу голосування за Раду громадського контролю при ДБР було виявлено ознаки не персонального, як передбачено законом, а організованого масового голосування за перших 13 переможців конкурсу.

«Це – пакети мобільних телефонів з однаковою комбінацією цифр (відрізняються лише 3 останні); «одноразові» електронні адреси та домени, зареєстровані за день до голосування; нетипове, лінійне голосування за 13 переможців конкурсу; багаторазове голосування з однакових IP-адрес та інше. На підставі цих матеріалів зареєстровано кримінальне провадження. Ми не знаємо, чи причетні ці 13 переможців до організації голосування на свою користь – під час досудового розслідування це буде встановлено», - повідомив директор Бюро.

Труба додав, що навіть з виявленими порушеннями, він зобов’язаний призначити склад Ради.

«Водночас, переконаний, що будь-який доброчесний активіст ніколи не ввійде до РГК, знаючи, що на його користь було організоване масове неперсональне голосування. Запропонував переможцям до понеділка написати заяви про не включення до складу РГК, для того, щоб провести нові вибори. Чи отримаю я хоч одну заяву? Побачимо. Але це вже буде їхня відповідальність», - наголосив Труба.

До слова, раніше стало відомо, що слідчий ДБР, який веде «справи Порошенка», має зв'язки з соратником Коломойського.