У Жеваго забирають найсмачніше. М'ясокомбінат олігарха продають з молотка: стала відома стартова ціна



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Костянтин Жеваго з керівництвом Полтавської області в історичному музеї підприємства «Кременчукм’ясо»

«Кременчукм'ясо» під ТМ «Фарро» випускає більше 170 найменувань ковбасних виробів. Майно підприємства арештоване

Державне підприємство «СЕТАМ» продає арештований цілісний майновий комплекс підприємства ПрАТ «Кременчукм'ясо» за 92 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба державного підприємства.

Зазначається, що відомий на всю країну м’ясокомбінат складається з будівель, споруд, земельних ділянок, устаткування, інвентарю, транспортних засобів, прав на торгівельні марки.

У пресслужбі інформують, що історія ПрАТ «Кременчукм’ясо» починається у 1913 році.

«Беконна фабрика була заснована двома братами-німцями австрійського походження Фрідріхом та Робертом Зейпи. Підприємство під ТМ «Фарро» випускає більше 170 найменувань ковбасних виробів і м'ясних делікатесів. Понад 60% — це ГОСТівська продукція, інше — авторські рецептури технологів», - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов наголосив, що «Кременчукм'ясо» має впізнаваний бренд та великі перспективи розвитку.

Дата закінчення подання заявок: 15 листопада 2019 року

Стартова ціна: 92 149 155.51грн

Як повідомлялося раніше, підприємство «Кременчукм’ясо» перебувало, як заставне майно на балансі банку «Фінанси та кредит», що належав колишньому народному депутату і бізнесмену Костянтину Жеваго. За словами Жеваго, з 1998 року і протягом наступних 20 років він інвестував у Кременчуцький м’ясокомбінат $35-40 млн.

12 квітня цього року Фонд гарантування повідомив, що у системі «Прозорро.Продажі» відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за кредитами, що перебувають на балансі банку «Фінанси та кредит». У забезпечення за договорами було передано і майновий комплекс працюючого м’ясокомбінату.

До слова, самого екснардепа 9 жовтня було оголошено у розшук.

Нагадаємо, у серпні Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. На причетність до злочину також перевіряли і народного депутата.

За кілька днів, 11 жовтня, детективи НАБУ також повідомили Жеваго про підозру через невнесення до декларації 19 млн грн.

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