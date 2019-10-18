Слідчий ДБР, який веде «справи Порошенка», має зв'язки з соратником Коломойського



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Олег Корецький раніше працював в органах прокуратури

Корецький керував прокуратурою Волинської області у час, коли Ігор Палиця очолював обласну раду

Слідчий Державного бюро розслідувань Олег Корецький, який веде «справи Порошенка», близько пов'язаний із народним депутатом Ігорем Палицею, соратником олігарха Ігоря Коломойського. Цей факт з'ясували журналісти програми розслідувань «Спостерігач».

Олег Корецький керував прокуратурою Волинської області у час, коли Ігор Палиця очолював обласну раду. Дружина Олега Корецького – Вікторія – суддя Ківерцівського суду Волині, відома тим, що відсторонила від провадження у справі про прослуховування народних депутатів слідчих прокуратури та СБУ.

Правоохоронці підозрювали у незаконних діях членів напівмілітарної організації «Варта порядку», яку фінансував Ігор Палиця.

Олег Корецький працював старшим слідчим Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури Волинської області, у ковельській та луцькій прокуратурах і навіть у Генпрокуратурі. У 2012-му наказом Віктора Пшонки був призначений на посаду Любомльського міжрайонного прокурора. Попри це, після Революції гідності у 2014-му став заступником прокурора області Анатолія Коцури, а потім і першим заступником прокурора області Вадима Максімова. Згодом певний період Корецький навіть виконував обов'язки прокурора Волинської області. У 2016 році він почав працювати в Геніспекції внутрішніх розслідувань.

Варто зазначити, що Державне бюро розслідувань не готує підозру Порошенку. Про це на брифінгу 9 жовтня повідомив директор ДБР Роман Труба. За його словами, проти Порошенка зараз 13 проваджень, проте поки про підозру йому не йдеться. Наразі Порошенко допитується як свідок, зазначив директор ДБР.

До слова, Шевченківський суд Києва прийняв ухвалу, яка зобов‘язує слідчих провести допити Портнова і Труби.

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