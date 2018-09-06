Трюдо пообіцяв, що Канада та Британія разом протидіятимуть Росії



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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Трюдо наголосив на важливості продовжувати співпрацю між Канадою і Великобританією у реагуванні на виклики РФ

Лондону та Оттаві варто продовжувати співпрацю у підтримці заснованого на правилах світового порядку.

Про це йшлося під час телефонної розмови між прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей і главою уряду Канади Джастіном Трюдо, повідомили в офісі канадського прем’єра.

«Прем'єр-міністр Трюдо наголосив на важливості продовжувати співпрацю між Канадою і Великобританією у реагуванні на виклики, які Росія й інші держави кидають заснованій на правилах міжнародній системі», - заявили у Трюдо.

Двоє лідерів обговорили також «розвиток подій, пов’язаних із застосуваннями російськими агентами на території Об’єднаного королівства військової бойової речовини в березні 2018 року».

«Прем'єр-міністр виразив повну солідарність Канади із народом Великобританії на фоні цих подій та знову пообіцяв повну співпрацю та підтримку британського уряду», - заявили у офісі глави уряду Канади.

Окрім цього, Трюдо та Мей обговорили «зростання авторитаризму та потребу Канаді й Великобританії й надалі грати провідну роль у просуванні демократії, прав людини й верховенства права».

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Глава МЗС України Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у «справі Скрипалів».

У середу Велика Британія попросила скликати термінову зустріч Ради безпеки ООН через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Джерело: Укрінформ