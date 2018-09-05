Опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів



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Фото: Reuters

Слідчі встановили за допомогою камер відеоспостереження маршрут виконавців отруєння

Британські слідчі опублікували фото двох виконавців замаху на вбивство Сергія Скрипаля на його дочки Юлії в Солсбері - росіян Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Крім цього, вони показали безпосередній пакунок із флаконом з-під парфумів, де зберігалась отрута, а також встановили за допомогою камер відеоспостереження маршрут виконавців отруєння.

За даними поліції, імена зловмисників цілком можуть бути псевдонімами, однак паспорти вони мали російські. На вигляд обом близько 40 років.

Двоє чоловіків у п’ятницю 2 березня прибули рейсом «Аерофолоту» SU2588 до Британії зі справжніми російськими паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова. Після прибуття до британського аеропорту Гатвік вони залізницею дістались до східної частини Лондона, залишились у готелі City Stay.

3 березня вони вирушили потягом до Солсбері, аби розвідати ситуацію, і того ж дня повернулись назад до Лондона.

Наступного дня близько опівдня вони знову вирушили зі свого готелю до Солсбері. Камери відеоспостереження спіймали їх неподалік будинку Скрипалів. Після цього їх знову побачили вже, коли вони прямували до місцевої залізниці.

4 березня о 22:30 чоловіки сіли на літак та полетіли назад до Росії.

Поліція не має інформації, що обидва після того ще раз прибували до Великої Британії. Через два місяці, 4 травня, слідчі обшукали номер в готелі City Stay, де зупинялись Петров та Боширов. Там вони знайшли частину отрути «Новачок», однак в дуже малих дозах, яка не здатна завдати шкоди.

Жоден із людей, які зупинялись в цій кімнаті від 4 березня до 4 травня не звернувся до лікарів із симптомами, схожими на отруєння «Новачком».

Також слідчі продовжують встановлювати перебіг подій з отруєнням британців Роулі та Стерджесс в Еймсбері 4 липня. Правоохоронці кілька разів спілкувались з Роулі після того, як вони отруїлись «Новачком».

За його словами, він знайшов коробку з парфумами Nina Ricci Premier Jour в так званому «ящику для благодійностей» (там люди залишають добровільно власні речі, які може забрати будь-хто) 27 червня. 30 червня вдома він поєднав флакон із насадкою, під час цього розлив незначну кількість вмісту флакону на себе. Стерджесс же приснула собі на зап’ястя, після чого їй стало зле.

10 липня після обшуків у квартирі Роулі слідчі знайшли коробку від парфумів, 11 липня – сам флакон із модифікованою насадкою. Дослідження виявили у флаконі велику частину отрути «Новачок». Слідчі зв’язались з виробником пармуфів Nina Ricci, де підтвердили, що коробка, флакон з-під парфумів та насадка були навмисно переробленими.

У поліції поки не встановили, де перебувала коробка з парфумами від 4 березня, коли були отруєні Скрипалі, до 27 червня, коли її знайшов британець Чарлі Роулі.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Джерело: ТСН