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    У світі

    «Справа Скрипалів»: Британія попросила терміново зібрати Радбез ООН

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    Радбез ООН - «Справа Скрипалів»: Британія попросила терміново зібрати Радбез ООН
    Радбез ООН

    Зустріч стане приводом для того, щоб повідомити членам Радбезу нову інформацію у «справі Скрипалів»

    Велика Британія попросила скликати термінову зустріч Ради безпеки ООН через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

    Про це повідомляє АFР.

    «Британія у среду попросила термінового засідання Ради Безпеки ООН після видачі ордерів на арешт двох російських розвідників, звинувачених у скоєнні нападу нервовим агентом на британській землі», - говориться у повідомленні.

    Постійний представник Великої Британії в ООН Карен Пірс зазначила, що зустріч у четвер стане приводом для того, щоб повідомити членам Радбезу нову інформацію у «справі Скрипалів».

    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

    Глава МЗС України Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у «справі Скрипалів».

    отруєння Велика Британія Радбез ООН Сергій Скрипаль
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