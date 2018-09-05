«Справа Скрипалів»: Британія попросила терміново зібрати Радбез ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радбез ООН

Зустріч стане приводом для того, щоб повідомити членам Радбезу нову інформацію у «справі Скрипалів»

Велика Британія попросила скликати термінову зустріч Ради безпеки ООН через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Про це повідомляє АFР.

«Британія у среду попросила термінового засідання Ради Безпеки ООН після видачі ордерів на арешт двох російських розвідників, звинувачених у скоєнні нападу нервовим агентом на британській землі», - говориться у повідомленні.

Постійний представник Великої Британії в ООН Карен Пірс зазначила, що зустріч у четвер стане приводом для того, щоб повідомити членам Радбезу нову інформацію у «справі Скрипалів».

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Глава МЗС України Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у «справі Скрипалів».