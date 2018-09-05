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    Україна солідарна з Британією щодо розслідування отруєння Скрипалів» - Клімкін

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    Глава МЗС України Павло Клімкін - Україна солідарна з Британією щодо розслідування отруєння Скрипалів» - Клімкін
    Глава МЗС України Павло Клімкін

    Міністр пообіцяв надалі підтримувати «боротьбу» Британії

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у «справі Скрипалів».

    Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter.

    «Розслідування справи Скрипалів виявило те, що й повинно було виявити. Ми завжди були солідарні з нашими британськими друзями і партнерами у протидії гібридним методам Росії і будемо підтримувати їхню боротьбу і далі!» – написав Клімкін.

    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

    МЗС Росія Павло Клімкін міністр отруєння Велика Британія розслідування Україна Сергій Скрипаль
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