Україна солідарна з Британією щодо розслідування отруєння Скрипалів» - Клімкін



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Міністр пообіцяв надалі підтримувати «боротьбу» Британії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у «справі Скрипалів».

Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter.

«Розслідування справи Скрипалів виявило те, що й повинно було виявити. Ми завжди були солідарні з нашими британськими друзями і партнерами у протидії гібридним методам Росії і будемо підтримувати їхню боротьбу і далі!» – написав Клімкін.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.