Турчинов і Волкер обговорили санкції проти Росії

«США постійно наголошує, що Росія несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, передає прес-служба РНБОУ. [READ_MORE] Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, що склалася на Сході України через військову агресію Російської



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Олександр Турчинов зустрівся з Куртом Волкером

«США постійно наголошує, що Росія несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, передає прес-служба РНБОУ.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, що склалася на Сході України через військову агресію Російської Федерації і Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», питання продовження санкцій проти РФ та реформування оборонно-промислового комплексу України.

Волкер наголосив, що США цінує співпрацю з Україною.

«Ми цінуємо співпрацю з вами і вітаємо процеси реформування сектору безпеки і оборони України”», — сказав він.

Говорячи про санкції проти РФ, Волкер зазначив: «США постійно наголошує, що Росія несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі. Ми робитимемо все залежне від нас, щоб допомогти врегулювати ситуацію на сході України».