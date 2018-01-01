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    Турчинов і Волкер обговорили санкції проти Росії

    «США постійно наголошує, що Росія несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі»
    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, передає прес-служба РНБОУ. [READ_MORE] Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, що склалася на Сході України через військову агресію Російської
    • Сьогодні, 15:28
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    Олександр Турчинов зустрівся з Куртом Волкером&nbsp;
    Олександр Турчинов зустрівся з Куртом Волкером 

    «США постійно наголошує, що Росія несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі»

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, передає прес-служба РНБОУ.

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    Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, що склалася на Сході України через військову агресію Російської Федерації і Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», питання продовження санкцій проти РФ та реформування оборонно-промислового комплексу України.

    Волкер наголосив, що США цінує співпрацю з Україною.

    «Ми цінуємо співпрацю з вами і вітаємо процеси реформування сектору безпеки і оборони України”», — сказав він.

    Говорячи про санкції проти РФ, Волкер зазначив: «США постійно наголошує, що Росія несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі. Ми робитимемо все залежне від нас, щоб допомогти врегулювати ситуацію на сході України».

     

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    Росія Донбас США санкції Олександр Турчинов Курт Волкер
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