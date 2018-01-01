Спецпредставник Держдепу США Волкер не поїде на Донбас
- Вчора, 21:56
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Поїздка Волкера на Донбас була запланована на 24 січня
Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.
Про це розповіли в посольстві США у Києві, пише «Голос Америки».
«Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі», - зазначили у посольстві.
Поїздка Волкера на Донбас була запланована на 24 січня.
Зазначається, що ввечері 23 січня Волкер зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.
Нагадаємо, сьогодні 23 січня, Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що Волкер у середу, 24 січня, поїде на cхід України, а 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві.
На наступний день, 26 січня, Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Зазначається, що під час переговорів сторони говоритимуть про стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.