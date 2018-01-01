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    Спецпредставник Держдепу США Волкер не поїде на Донбас

    Поїздка Волкера на Донбас була запланована на 24 січня
    Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов. Про це розповіли в посольстві США у Києві, пише «Голос Америки». «Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі», - зазначили у посольстві.
    • Вчора, 21:56
    • Розсилка
    Курт Волкер (у центрі) під час поїздки на Донбас у 2017 році
    Курт Волкер (у центрі) під час поїздки на Донбас у 2017 році

    Поїздка Волкера на Донбас була запланована на 24 січня

    Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.

    Про це розповіли в посольстві США у Києві, пише «Голос Америки».

    «Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі», - зазначили у посольстві.

    Поїздка Волкера на Донбас була запланована на 24 січня.

    Зазначається, що ввечері 23 січня Волкер зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.

    Нагадаємо, сьогодні 23 січня, Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ.

    Раніше повідомлялося, що Волкер у середу, 24 січня, поїде на cхід України, а 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві.

    На наступний день, 26 січня, Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Зазначається, що під час переговорів сторони говоритимуть про стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

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    Петро Порошенко Донбас США ЗСУ Україна Курт Волкер
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