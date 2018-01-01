Порошенко обговорив з Волкером питання миротворців та реінтеграцію Донбасу

На зустрічі наголошувалося, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером. Як повідомляє прес-служба глави держави, було висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку з відсутністю прогресу у виконанні Росією безпекових положень Мінських домовленостей. «Абсолютними пріоритетами є консолідація



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Петро Порошенко та Курт Волкер

На зустрічі наголошувалося, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.

Як повідомляє прес-служба глави держави, було висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку з відсутністю прогресу у виконанні Росією безпекових положень Мінських домовленостей.

«Абсолютними пріоритетами є консолідація режиму сталого та всеохоплюючого припинення вогню і виведення з України російських окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.

Також наголошувалося, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

Порошенко та Волкер відзначили звільнення українських заручників наприкінці минулого року та важливість завершення цього процесу.

«Було привернуто увагу до ухвалення Закону України про реінтеграцію окупованих територій як елементу спільної стратегії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України», - додають у прес-службі президента.

Сторони наголосили на пріоритетності мирного, політико-дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі.

До слова, спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.

Нагадаємо, 23 січня Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Волкер у середу, 24 січня, поїде на cхід України, а 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві.

На наступний день, 26 січня, Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Зазначається, що під час переговорів сторони говоритимуть про стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.