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    Перед поїздкою на Донбас Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ

    Муженко поінформував Волкера про поточну ситуацію на сході України
    У вівторок, 23 січня, відбулася зустріч начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Віктора Муженка зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ. У ході зустрічі Муженко поінформував американського
    • Сьогодні, 19:23
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    Зустріч Віктора Муженка з Куртом Волкером
    Зустріч Віктора Муженка з Куртом Волкером

    Муженко поінформував Волкера про поточну ситуацію на сході України

    У вівторок, 23 січня, відбулася зустріч начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Віктора Муженка зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

    У ході зустрічі Муженко поінформував американського дипломата про поточну ситуацію на сході України. 

    «Сторони обмінялися поглядами щодо актуальних питань регіональної безпеки та перспектив розвитку двосторонніх відносин між Україною і США в оборонній сфері», - йдеться в повідомленні.

    Участь у зустрічі взяла Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович.

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    Перед поїздкою на Донбас Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ
    Перед поїздкою на Донбас Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ
    Перед поїздкою на Донбас Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ
    Перед поїздкою на Донбас Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ

    Раніше повідомлялося, що Волкер у середу, 24 січня, поїде на cхід України, а 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві.

    На наступний день, 26 січня, Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Зазначається, що під час переговорів сторони говоритимуть про стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

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