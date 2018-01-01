Перед поїздкою на Донбас Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ

Муженко поінформував Волкера про поточну ситуацію на сході України

У вівторок, 23 січня, відбулася зустріч начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Віктора Муженка зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ. У ході зустрічі Муженко поінформував американського



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Зустріч Віктора Муженка з Куртом Волкером

Муженко поінформував Волкера про поточну ситуацію на сході України

У вівторок, 23 січня, відбулася зустріч начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Віктора Муженка зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У ході зустрічі Муженко поінформував американського дипломата про поточну ситуацію на сході України.

«Сторони обмінялися поглядами щодо актуальних питань регіональної безпеки та перспектив розвитку двосторонніх відносин між Україною і США в оборонній сфері», - йдеться в повідомленні.

Участь у зустрічі взяла Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович.

Раніше повідомлялося, що Волкер у середу, 24 січня, поїде на cхід України, а 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві.

На наступний день, 26 січня, Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Зазначається, що під час переговорів сторони говоритимуть про стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.