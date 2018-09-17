Турчинов прокоментував заяву Міноборони РФ про «український слід» у катастрофі МН17



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Олександр Турчинов

За словами Турчинова, подібні заяви є черговим невдалим фейком Кремля

Секретар Ради безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов заявив про неправдивість заяви російської сторони про те, що ракета, з якої в 2014 році був збитий пасажирський «Боїнг» МН17, нібито має українське походження.

Про це Турчинов сказав у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Заява Російської Федерації про нібито український слід ракети, яка збила МН-17 — це черговий невдалий фейк Кремля для того, щоб прикрити свій злочин, який вже доведено як офіційним слідством, так і незалежними експертними групами», — сказав він.

17 вересня 2018 року Міноборони Росії заявило, що ракету, якою збили MH17, відправили в Україну ще в 1986 році і після цього до РФ її не повертали. Також РФ заявила, що відеодокази міжнародної слідчої групи про причетність РФ до збиття літака є підробкою.

Нагадаємо, в МЗС до четвертих роковин збиття літака рейсу МН17 зробили заяву, повідомивши, що в Україні підтримують рішення Нідерландів та Австралії у їхній ініціативі притягнути Російську Федерацію до відповідальності за її участь в збитті літака рейсу МН17.

Як відомо, 17 липня 2014 року російською зенітно-ракетною системою «Бук» було збито літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17. Загинули 298 людей.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Також у Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17.

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