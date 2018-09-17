Міноборони РФ стверджує, що рейс MH17 збили українською ракетою



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У російському міністерстві заявили, що ракету, якою збили авіалайнер, в грудні 1986 року нібито передали в військову частину 20152

Російські військові стверджують, що ракета, якою збили рейс MH17 на Донбасі, належала військовій частині, розташованій в Україні.

Про це заявив начальник головного ракетно-артилерійського управління Міністерстві оборони РФ генерал-лейтенант Микола Паршин на прес-конференції, повідомляє Meduza.

За твердженням російського міністерства, ракету 9м38 для зенітно-ракетного комплексу «Бук», якою збили «Боїнг» у 2014 році, в грудні 1986 року передали в військову частину 20152 – зенітно-ракетну бригаду в Тернопільській області Української СРСР.

Зараз ця військова частина розташована в Україні, сказав Паршин.

Нагадаємо, в МЗС до четвертих роковин збиття літака рейсу МН17 зробили заяву, повідомивши, що в Україні підтримують рішення Нідерландів та Австралії у їхній ініціативі притягнути Російську Федерацію до відповідальності за її участь в збитті літака рейсу МН17.

Як відомо, 17 липня 2014 року російською зенітно-ракетною системою «Бук» було збито літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17. Загинули 298 людей.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Також у Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17.

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