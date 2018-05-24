Голландські слідчі підтвердили, що авіалайнер МН17 збили з російського «Буку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчі впевнені, що машина була доставлена з Курська в Міллерово (Ростовська область), а звідти - на схід України

У Гаазі в Нідерландах представники Міжнародної слідчої групи (JIT), яка розслідує катастрофу рейсу MH17, представляють проміжні результати роботи.

Глава центрального департаменту кримінальних розслідувань національної поліції Нідерландів Уілберт Паулсон заявив, що слідчі підтвердили, що ракетна установка «Бук», з якої було випущено снаряд, що збив літак МН-17, була доставлена з Росії на непідконтрольну Україні територію.

«Ми проаналізували усі доступні для нас зображення цих Буків. І нам вдалося зняти відбитки пальців зі снарядів, з яких було збито літак. Ці снаряди співпадають з тими, що належать військовим бригадам Російської Федерації», — сказав він.

Захід транслював нідерландський сайт RTL:

Слідчі впевнені, що машина була доставлена з Курська в Міллерово (Ростовська область), а звідти - на схід України.

Раніше про те, що «Бук» приписаний до 53-й зенітної ракетної бригади з Курська повідомляли розслідувачі з організації BellingCat. Також вони називали номер номер ЗРК - 332. Таким чином, міжнародна група слідчих потверділа висновки цивільних журналістів.

Паулсон зазначив, що наразі існує «багато результатів розслідування катастрофи» і «слідство здебільшого повторює ці факти».

«Але ми знаходимо ці факти і перевіряємо їх ще ретельніше», — сказав він.

За його словами, над розслідуванням працює щонайменше кілька сотень людей.

Раніше повідомлялось, що родичі жертв катастрофи MH17 написали лист росіянам перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде у Росії.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

Пізніше журналісти видання «Новая газета» розшукали товариша Дубінського по службі, ветерана бойових дій в Афганістані, а нині — лідера самооборони Запоріжжя Сергія Тіунова, який підтвердив голос Дубінського на запису телефонної розмови, що перехопила міжнародна слідча група.