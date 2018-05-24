У Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17 (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчі Нідерландів презентували проміжні результати розслідування авіакатастрофи

У Гаазі спільна розслідувальна група показала фюзеляж ракети ЗРК «Бук», з якого було безпосередньо збито Boeing у небі над Донбасом 17 липня 2014 року із 298 людьми на борту.

Як встановили слідчі, установка належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді російських ЗС.

Вони дослідили, що 23 червня з території 53-ї бригади виїхав конвой із шести «Буків» та протягом двох днів доїхав до Міллерового неподалік українського кордону. Встановлено достовірність усіх відео та фото, які фіксували переміщення колони.

Як повідомлялося раніше, слідчі підтвердили, що авіалайнер МН17 збили з російського «Буку».

Напередодні родичі жертв катастрофи MH17 написали лист росіянам перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде у Росії.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

Пізніше журналісти видання «Новая газета» розшукали товариша Дубінського по службі, ветерана бойових дій в Афганістані, а нині — лідера самооборони Запоріжжя Сергія Тіунова, який підтвердив голос Дубінського на запису телефонної розмови, що перехопила міжнародна слідча група.