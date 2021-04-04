Туреччина б'є рекорди за кількістю хворих на коронавірус

У Туреччині коронавірус досягнув свого піку

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У Туреччині після скасування карантину помітно зросла кількість заражень коронавірусом. Нещодавно там зафіксували майже 45 тисяч нових випадків Covid-19. Про це пише DW.

В міністерстві охорони здоров'я країни уточнили, що добові показники в Туреччині з початку пандемії щоразу зростають.

Нагадаємо, що в січні в Туреччині ввели жорсткий карантин і другу хвилю коронавірусу вдалося взяти під контроль.

Вже з 1 березня обмеження були ослаблені: тут дозволили роботу кафе, ресторанів і розважальних закладів.

Відтоді число заражень збільшилося в чотири рази.

У той же час в країні почали вакцинацію Pfizer і поки уряд не поспішає з введенням нового локдауна.

Відзначимо, у 2019 році Туреччину відвідало 1,2 мільйона українців.

Додамо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро допускає можливість оплати поставок вакцин від коронавірусу за допомогою експорту нафти в країни, що виробляють ці препарати.