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    Туреччина б'є рекорди за кількістю хворих на коронавірус

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    У Туреччині коронавірус досягнув свого піку - Туреччина б'є рекорди за кількістю хворих на коронавірус
    У Туреччині коронавірус досягнув свого піку
    Фото з відкритих джерел

    Туреччина – найпопулярніша країна для туристів з України

    У Туреччині після скасування карантину помітно зросла кількість заражень коронавірусом. Нещодавно там зафіксували майже 45 тисяч нових випадків Covid-19. Про це пише DW.

    В міністерстві охорони здоров'я країни уточнили, що добові показники в Туреччині з початку пандемії щоразу зростають.

    Нагадаємо, що в січні в Туреччині ввели жорсткий карантин і другу хвилю коронавірусу вдалося взяти під контроль.

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    Туреччина б'є рекорди за кількістю хворих на коронавірус

    Вже з 1 березня обмеження були ослаблені: тут дозволили роботу кафе, ресторанів і розважальних закладів.

    Відтоді число заражень збільшилося в чотири рази.

    У той же час в країні почали вакцинацію Pfizer і поки уряд не поспішає з введенням нового локдауна.

    Відзначимо, у 2019 році Туреччину відвідало 1,2 мільйона українців.

    Додамо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро допускає можливість оплати поставок вакцин від коронавірусу за допомогою експорту нафти в країни, що виробляють ці препарати.

    Теги: Туреччина вакцинація коронавірус
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