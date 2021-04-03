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    Весняна хвиля Covid-19: українські медики розповіли про нові симптоми і перебіг хвороби

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    До &laquo;класичних&raquo; показників коронавірусу (втрата запаху і смаку) додалися нові симптоми - Весняна хвиля Covid-19: українські медики розповіли про нові симптоми і перебіг хвороби
    До «класичних» показників коронавірусу (втрата запаху і смаку) додалися нові симптоми

    Нові штами вірусу набули нових властивостей

    Весняна хвиля коронавірусу 2021 року відрізняється від осінньої 2020-го тим, що зараз в Україні фіксується важчий перебіг хвороби, а також більша заразність, оскільки нові штами вірусу набули нових властивостей.

    Про це «Суспільному» розповів лікар-імунолог Чернігівської обласної лікарні Микола Бищак.

    За його словами, це закономірне явище.

    Медик зазначив, що швидкість розмноження коронавірусу стала швидша через зміни молекулярної структури білка даного виду, який став агресивнішим.

    А лікар-пульмонолог обласної лікарні Іван Тельнов звернув увагу, що поява нових штамів Covid-19 викликала також і зміну симптомів.

    Нові симптоми коронавірусу:

    Медик розповів, що до «класичних» показників (втрата запаху і смаку) додалися:

    • перепади високої та низької температур,
    • головний біль,
    • нудота,
    • блювота,
    • загальна слабкість.

    Зміна перебігу коронавірусу, який «помолодшав»:

    • Тепер скоротився інкубаційний період, важкість захворювання зросла, як і частота важких пневмоній, розповів Бищак.
    • Випадків легкого перебігу Covid-19 стало менше.
    • Останнім часом збільшується кількість хворих на коронавірус серед дітей.

    Начальник обласного управління охорони здоров'я Петро Гармаш додав, що вже є один випадок смерті 16-річного підлітка.

    За словами Тельнова, ситуація з Covid-19 складна, і зараз кількість хворих – найбільша за весь період епідемії.

    Раніше фахівець розповів, коли в Україні буде пік коронавірусних шпиталізацій.

    Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня. Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей.

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    Теги: здоров'я медицина коронавірус
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