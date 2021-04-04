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    Американські медики зробили рекордну добову кількість щеплень від Covid-19

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    31% жителів США вже отримали одну дозу вакцини від Covid-19 - Американські медики зробили рекордну добову кількість щеплень від Covid-19
    31% жителів США вже отримали одну дозу вакцини від Covid-19

    У середньому за сім днів у США робили близько 3 млн вакцинацій на день

    За останню добу в Сполучених Штатах Америки здійснили 4 мільйони щеплень від коронавірусу.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Центру контролю та профілактики захворювань США.

    Зазначається, що 4 млн вакцинацій за добу – це рекордний показник.

    Відтак, у середньому за сім днів у США робили близько 3 млн вакцинацій на день.

    Згідно з трекером вакцинації на сайті The New York Times, 31% жителів США отримали одну дозу вакцини від Covid-19, 18% – повністю щеплені, тобто отримали дві дози.

    Раніше повідомлялося, що як мінімум одну дозу препарату отримали 101,8 мільйона осіб з 328 мільйонів американців.

    Нагадаємо, президент Аргентини Альберто Фернандес захворів на коронавірус після щеплення російською вакциною. Відомо, що зараз він знаходиться на ізоляції та очікує результату ПЛР-тесту. Коронавірус застав його відразу після святкування 62-річчя у п’ятницю.

    До слова, за добу 2 квітня в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня.

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    Теги: США рекорд щеплення вакцинація коронавірус
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