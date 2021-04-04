Американські медики зробили рекордну добову кількість щеплень від Covid-19
У середньому за сім днів у США робили близько 3 млн вакцинацій на день
За останню добу в Сполучених Штатах Америки здійснили 4 мільйони щеплень від коронавірусу.
Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Центру контролю та профілактики захворювань США.
Зазначається, що 4 млн вакцинацій за добу – це рекордний показник.
Відтак, у середньому за сім днів у США робили близько 3 млн вакцинацій на день.
Згідно з трекером вакцинації на сайті The New York Times, 31% жителів США отримали одну дозу вакцини від Covid-19, 18% – повністю щеплені, тобто отримали дві дози.
Раніше повідомлялося, що як мінімум одну дозу препарату отримали 101,8 мільйона осіб з 328 мільйонів американців.
Нагадаємо, президент Аргентини Альберто Фернандес захворів на коронавірус після щеплення російською вакциною. Відомо, що зараз він знаходиться на ізоляції та очікує результату ПЛР-тесту. Коронавірус застав його відразу після святкування 62-річчя у п’ятницю.
До слова, за добу 2 квітня в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня.