Іран оголосив про початок четвертої хвилі коронавірусу
В Ірані підтвердили майже 2 мільйони випадків коронавірусу, понад 60 тисяч – летальні
Збільшення числа захворювань відбулося через два тижні після іранського нового року
В Ірані почалася четверта хвиля зараження коронавірусом, про початок якої оголосили у двох провінціях країни – Альборзе та Іламі.
Про це повідомляє Al Jazeera.
«Ми можемо зіткнутися з цією хвилею і в інших провінціях. Тому нам потрібно бути обережними», – сказав президент країни Хасан Рухані.
Представники охорони здоров'я заявляють, що збільшення числа захворювань, яке незабаром буде супроводжуватися різким збільшенням числа госпіталізацій і смертей, відбулося через два тижні після Новруза, іранського нового року, 20 березня.
Після Новруза йдуть тривалі свята, під час яких іранці традиційно подорожують переважно в провінції на півночі, недалеко від Каспійського моря, відвідують родити та друзів.
В цілому в Ірані підтвердили майже 2 мільйони випадків коронавірусу, понад 60 тисяч – летальні.
До слова, сьогодні в Італії почав діяти суворий великодній локдаун.
Також президент Німеччини закликав жителів країни готуватися до тижнів жорстких обмежень.