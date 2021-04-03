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    Іран оголосив про початок четвертої хвилі коронавірусу

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    В Ірані підтвердили майже 2 мільйони випадків коронавірусу, понад 60 тисяч &ndash; летальні - Іран оголосив про початок четвертої хвилі коронавірусу

    В Ірані підтвердили майже 2 мільйони випадків коронавірусу, понад 60 тисяч – летальні

    Збільшення числа захворювань відбулося через два тижні після іранського нового року

    В Ірані почалася четверта хвиля зараження коронавірусом, про початок якої оголосили у двох провінціях країни – Альборзе та Іламі.

    Про це повідомляє Al Jazeera.

    «Ми можемо зіткнутися з цією хвилею і в інших провінціях. Тому нам потрібно бути обережними», – сказав президент країни Хасан Рухані.

    Представники охорони здоров'я заявляють, що збільшення числа захворювань, яке незабаром буде супроводжуватися різким збільшенням числа госпіталізацій і смертей, відбулося через два тижні після Новруза, іранського нового року, 20 березня.

    Після Новруза йдуть тривалі свята, під час яких іранці традиційно подорожують переважно в провінції на півночі, недалеко від Каспійського моря, відвідують родити та друзів.

    В цілому в Ірані підтвердили майже 2 мільйони випадків коронавірусу, понад 60 тисяч – летальні.

    До слова, сьогодні в Італії почав діяти суворий великодній локдаун.

    Також президент Німеччини закликав жителів країни готуватися до тижнів жорстких обмежень.

    Теги: здоров'я Іран свята епідемія коронавірус
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