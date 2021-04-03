Іран оголосив про початок четвертої хвилі коронавірусу

В Ірані підтвердили майже 2 мільйони випадків коронавірусу, понад 60 тисяч – летальні

Збільшення числа захворювань відбулося через два тижні після іранського нового року

В Ірані почалася четверта хвиля зараження коронавірусом, про початок якої оголосили у двох провінціях країни – Альборзе та Іламі.

Про це повідомляє Al Jazeera.

«Ми можемо зіткнутися з цією хвилею і в інших провінціях. Тому нам потрібно бути обережними», – сказав президент країни Хасан Рухані.

Представники охорони здоров'я заявляють, що збільшення числа захворювань, яке незабаром буде супроводжуватися різким збільшенням числа госпіталізацій і смертей, відбулося через два тижні після Новруза, іранського нового року, 20 березня.

Після Новруза йдуть тривалі свята, під час яких іранці традиційно подорожують переважно в провінції на півночі, недалеко від Каспійського моря, відвідують родити та друзів.

В цілому в Ірані підтвердили майже 2 мільйони випадків коронавірусу, понад 60 тисяч – летальні.

До слова, сьогодні в Італії почав діяти суворий великодній локдаун.

Також президент Німеччини закликав жителів країни готуватися до тижнів жорстких обмежень.