Туреччина погрожує США через визнання геноциду вірмен



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Представник президента Туреччини Ібрагім Калин закликав Вашингтон подивитися на свою історію

Посол США в Анкарі Девід Саттерфілд викликаний в середу в МЗС Туреччини у зв'язку із прийняттям в Палаті представників Конгресу США проектів двох антитурецьких резолюцій.

Про це повідомляє Анадолу.

Згідно з інформацією дипломатичних джерел в Анкарі, до відома американського посла доведена стурбованість турецької сторони в зв'язку з прийняттям резолюцій щодо подій 1915 року і санкцій щодо Туреччини.

У зовнішньополітичному відомстві Туреччини підкреслили, що документ щодо подій 1915 року не має під собою ніяких історичних і правових основ і розрахований на внутрішню аудиторію.

Крім того, в МЗС Туреччини рішуче засудили документ, який передбачає санкції щодо Туреччини через антитерористичну операцію «Джерело миру».

У свою чергу представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що рішення американських законодавців - «один з ганебних прикладів політизації історії». Він також закликав Вашингтон подивитися на свою історію, повідомляють російські ЗМІ.

Водночас глава управління зі зв'язків з громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун зазначив, що рішення зашкодять відносинам країн. «Ті, хто голосував на підтримку резолюції, будуть нести відповідальність», - сказав Алтун.

Нагадаємо, законодавці в Палаті представників США переважною більшістю голосів проголосували за прийняття резолюції про визнання геноцидом масових убивств вірмен турками на початку XX століття.

Також Палата представників Конгресу США проголосувала за накладання низки санкцій проти Туреччини внаслідок військового конфлікту в північній Сирії.