Митці та мислителі світу закликали бойкотувати культурні заходи в Туреччині



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Фото: Steve Taylor/SOPA

Цим кроком Туреччина поставила під загрозу міжнародні стандарти прав людини і життя тисяч людей - петиція

Близько 300 діячів культури і вчених підписали петицію проти державних арт-установ і наукових інститутів Туреччини.

Ініціатива з’явилася у відповідь на те, що Туреччина ввела війська в курдські регіони Сирії. За словами авторів петиції, цим кроком Туреччина поставила під загрозу міжнародні стандарти прав людини і життя тисяч людей, передає Artnet News.

Серед тих, хто долучився до звернення – лінгвіст і філософ Ноам Хомський, поет Девід Леві Штраус, музикант Брайан Іно, письменниця Саммер Бреннер, поетеса і член Європарламенту Джулі Уорд, художниця Аліса Крейшер, а також інші відомі діячі науки і мистецтва та активісти. Вони закликають своїх колег не брати участь в наукових, мистецьких та музичних заходах, спонсорованих турецьким урядом. що проходять в Туреччині і за її межами.

Як пояснюють автори документу, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган нібито проводить етнічні чистки в регіоні, що порушує основи міжнародного права, описані в Женевській конвенції, і Нюрнберзькі принципи. При цьому більшість світових політиків не засуджує дії турецького уряду.

Нагадаємо, Туреччина оголосила про завершення військової операції на півночі Сирії. Своєю чергою, курди запевнили, що вивели своїх бійців з контрольованої Туреччиною зони безпеки.

Як повідомлялося, міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію.