  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Митці та мислителі світу закликали бойкотувати культурні заходи в Туреччині

    • Розсилка
    Митці та мислителі світу закликали бойкотувати культурні заходи в Туреччині
    Фото: Steve Taylor/SOPA

    Цим кроком Туреччина поставила під загрозу міжнародні стандарти прав людини і життя тисяч людей - петиція

    Близько 300 діячів культури і вчених підписали петицію проти державних арт-установ і наукових інститутів Туреччини.

    Ініціатива з’явилася у відповідь на те, що Туреччина ввела війська в курдські регіони Сирії. За словами авторів петиції, цим кроком Туреччина поставила під загрозу міжнародні стандарти прав людини і життя тисяч людей, передає Artnet News.

    Серед тих, хто долучився до звернення – лінгвіст і філософ Ноам Хомський, поет Девід Леві Штраус, музикант Брайан Іно, письменниця Саммер Бреннер, поетеса і член Європарламенту Джулі Уорд, художниця Аліса Крейшер, а також інші відомі діячі науки і мистецтва та активісти. Вони закликають своїх колег не брати участь в наукових, мистецьких та музичних заходах, спонсорованих турецьким урядом. що проходять в Туреччині і за її межами.

    Як пояснюють автори документу, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган нібито проводить етнічні чистки в регіоні, що порушує основи міжнародного права, описані в Женевській конвенції, і Нюрнберзькі принципи. При цьому більшість світових політиків не засуджує дії турецького уряду. 

    Нагадаємо, Туреччина оголосила про завершення військової операції на півночі Сирії. Своєю чергою, курди запевнили, що вивели своїх бійців з контрольованої Туреччиною зони безпеки.

    Як повідомлялося, міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію.

    Туреччина Сирія культура активісти курди петиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ