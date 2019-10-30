Палата представників США проголосувала за санкції проти Туреччини



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В США також можуть зажадати додаткових каральних заходів за придбання турецьким урядом зенітних ракетних комплексів у Росії

Туреччині можуть заборонити продаж зброї у Сирію

Палата представників Конгресу США проголосувала за накладання низки санкцій проти Туреччини внаслідок військового конфлікту в північній Сирії.

Про це повідомляє The New York Times.

Дане рішення підтримали 403 сентатори, а проти нього проголосували 16 осіб.

Туреччині можуть заборонити продаж зброї у Сирію, а також можливе накладення санкцій на високопоставлених турецьких чиновників за їх підтримку військових дій.

Крім цього, в США можуть зажадати додаткових каральних заходів за придбання турецьким урядом зенітних ракетних комплексів у Росії.

Як відомо, Туреччина розпочала наступ на північному сході Сирії 9 жовтня для боротьби з курдськими загонами.

Згодом Туреччина оголосила про завершення військової операції на півночі Сирії. Своєю чергою, курди запевнили, що вивели своїх бійців з контрольованої Туреччиною зони безпеки.

Як повідомлялося, міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію.