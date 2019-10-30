Палата представників США визнала геноцид вірмен



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Резолюція визнає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, які відбувалися з 1915 по 1923 роки Фото: AFP

В Анкарі засудили прийняття Палатою представників США резолюції про геноцид вірмен

Законодавці в Палаті представників США переважною більшістю голосів у вівторок проголосували за прийняття резолюції про визнання геноцидом масових убивств вірмен турками на початку XX століття.

Про це повідомляє Голос Америки.

Палата представників підтримала резолюцію 405 голосами. Всього 11 законодавців висловилися проти прийняття документа.

Резолюція визнає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, які відбувалися з 1915 по 1923 роки. В цілому тоді загинули півтора мільйона вірмен.

В Анкарі засудили прийняття Палатою представників США резолюції про геноцид вірмен, назвавши це рішення «недійсним». Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу написав у Твіттері, що Туреччина перешкодила «великій грі» своїм вторгненням до Сирії, і що рішення Палати представників США є спробою помсти Анкарі за проведення операції.

До слова, Палата представників Конгресу США проголосувала за накладання низки санкцій проти Туреччини внаслідок військового конфлікту в північній Сирії.