Туреччина заявила, що братиме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі

Весь процес контролю над перемир'ям будемо вести спільно, і далі ми будемо знаходитися поряд з Азербайджаном, – зазначив Чавушоглу.

На сьогодні ще обговорюється, як сторони будуть контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі, – керівник МЗС Туреччини

Туреччина візьме участь у контролі режиму припинення вогню після досягнення перемир'я в Нагірному Карабасі. Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Киргизії Русланом Казакбаєвим, повідомляє turkgun.com.

За словами керівника МЗС Туреччини, на сьогодні ще обговорюється, як сторони будуть контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі.

«Весь процес контролю над перемир'ям будемо вести спільно, і далі ми будемо знаходитися поряд з Азербайджаном», – зазначив Чавушоглу.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що перебування турецьких миротворців в цьому регіоні не погоджено. Також ця тема не піднімалася в заявах лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану.

Як пишуть азербайджанські ЗМІ, президент Ільхам Алієв обговорив з турецьким колегою створення турецько-російського миротворчого центру зі спостереження за припиненням вогню. Проте в Кремлі підкреслюють, що робота такого центру, який буде знаходитися на території Азербайджану, є предметом окремих домовленостей.

Нагадаємо, Вірменія спростувала участь турецьких миротворців у місії в Нагірному Карабасі.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії.

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.

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