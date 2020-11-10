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    Вірменія спростувала участь турецьких миротворців у місії в Нагірному Карабасі

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    <span>Прес-секретар прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Мане Геворкян: Заяви Баку не відповідають дійсності&nbsp;</span> - Вірменія спростувала участь турецьких миротворців у місії в Нагірному Карабасі
    Прес-секретар прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Мане Геворкян: Заяви Баку не відповідають дійсності 
    Фото: Facebook

    Єреван наполягає, що заява Баку про залучення турецьких миротворців не відповідає дійсності

    Прес-секретар прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Мане Геворкян заявила, що турецькі військові не братимуть участі в роботі миротворчого центру в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє PanARMENIAN.Net.

    «Заява президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що турецькі військові будуть в складі миротворчого центру в Нагірному Карабасі, не відповідає дійсності», –  повідомила прес-секретар.

    Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія з військовослужбовців Росії та Туреччини.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії.

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. 

    Читайте також: Мир у Карабасі: Вірменія пішла на радикальні поступки, протестувальники захопили уряд, РФ посилює свій вплив. Головне


    Туреччина Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах
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