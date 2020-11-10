Вірменія спростувала участь турецьких миротворців у місії в Нагірному Карабасі

Єреван наполягає, що заява Баку про залучення турецьких миротворців не відповідає дійсності

Прес-секретар прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Мане Геворкян заявила, що турецькі військові не братимуть участі в роботі миротворчого центру в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє PanARMENIAN.Net.

«Заява президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що турецькі військові будуть в складі миротворчого центру в Нагірному Карабасі, не відповідає дійсності», – повідомила прес-секретар.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія з військовослужбовців Росії та Туреччини.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії.

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.



