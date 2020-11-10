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    Вірменія, Азербайджан та РФ підписали угоду про припинення війни у Карабасі

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    Бойові дії в Нагірному Карабасі мають припинитися з 01:00 вівторка, 10 листопада - Вірменія, Азербайджан та РФ підписали угоду про припинення війни у Карабасі
    Бойові дії в Нагірному Карабасі мають припинитися з 01:00 вівторка, 10 листопада

    Прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

    Про це Пашинян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Бойові дії мають припинитися з 01:00 вівторка, 10 листопада.

    «Дорогі співвітчизники, сестри і брати. Я особисто прийняв дуже важке рішення для себе і всіх нас... Це рішення я прийняв в результаті глибокого аналізу військової ситуації і вдячності людей, які найкраще володіють ситуацією», – написав він.

    Пашинян назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

    Прем’єр додав, що «потрібно проаналізувати наші роки незалежності, щоб планувати наше майбутнє, а не повторювати помилки минулого».

    Напередодні армія Азербайджану зайняла ще кілька сіл в Нагірному Карабасі.

    Раніше прессекретар очільника невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що вірменська армія втратила контроль над містом Шуша. Азербайджанська сторона повідомляла про це ще в суботу. Крім того він заявив, що армія Азербайджану підійшла впритул до Степанакерта.

    Також 9 листопада Азербайджан визнав, що збив російський гвинтокрил. У Баку заявили, що політ російського гелікоптера проходив у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, а військові вертольоти Росії раніше не були помічені в зазначеному районі.

    Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.

    Росія війна Путін політика Азербайджан Ільхам Алієв Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян
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