Мир у Карабасі: Вірменія пішла на радикальні поступки, протестувальники захопили уряд, РФ посилює свій вплив. Головне

«Главком» розповідає, що відбувається у Вірменії після підписання угоди з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

Угода щодо припинення війни в Нагірному Карабасі

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Основні пункти договору, які були опубліковані на сайті президента РФ.

1. У Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, а також можливо турецькі, жодної інформації про новий статус вірменського Карабаху немає.

2. Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

3. Передача Азербайджану цих районів, поки ще зайнятих вірменськими силами, повинна відбутися у строк від 15 листопада до 1 грудня. Територія невизнаної Нагірно-Карабахської республіки буде скорочена за рахунок районів, які взяли під контроль азербайджанські війська у 2020 році.

4. Вірмени втрачають одне з головних міст Карабаху - Шушу, яка була зайнята азербайджанцями 9 листопада (на думку військових експертів, це був переламний момент у війні - Ред.).

5. Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен. Наразі неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав в Карабасі. Він буде пов'язаний з Вірменією коридором (Лачинський коридор), який охоронятимуть російські миротворці.

6. Азербайджан отримає коридор до Нахічеванської області - до свого ексклаву, відокремленого від основної території Азербайджану територією Вірменії. Цей коридор також буде контрольований Росією.

7. Сторони домовилися про повернення біженців, цей процес буде контролюватися ООН.

8. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

За останніми даними, Росія вже направила до Карабаху своїх миротворців, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Коментарі сторін

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішенням та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен. Прем’єр додав, що «потрібно проаналізувати наші роки незалежності, щоб планувати наше майбутнє, а не повторювати помилки минулого».

«Іншого виходу, крім підписання заяви, не було. Зараз я не можу сказати, чому так сталося, щоб не ставити під загрозу життя багатьох людей. Це буде мати прямий вплив на бойові дії», – сказав Пашинян.

Президент Вірменії Армен Саркісян повідомив, що дізнався про угоду щодо Карабаху з преси і взагалі не брав участі в будь-яких консультаціях.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії.

«Військова фаза закінчується, і ми переходимо до політичного врегулювання. Це максимально вигідний для нас варіант. Це фактично воєнна капітуляція Вірменії», – заявив Алієв.

Президент Азербайждану також додав, що офіційний Баку досяг всіх поставлених цілей під час військової фази конфлікту.

«Ми досягли всього, чого хотіли. Я їм фактично поставив ультиматум», – сказав Алієв.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу привітав Азербайджан з «перемогою на полі бою і за столом переговорів».

«Азербайджан домігся значної перемоги ... Сердечно вітаю з цим великим успіхом », - написав Чавушоглу у Twitter.

Масові протести у Єревані

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.

Протестувальники звинуватили прем'єра Пашиняна у зраді національних інтересів, частина з них попрямувала до резиденції прем'єра. За словами очільника уряду, протестувальники пограбували його резиденцію.

«Комп'ютер, годинник, парфуми, водійське посвідчення та інші речі вкрали в резиденції прем'єр-міністра. Звичайно ж, все в ім'я Батьківщини», – написав Пашинян.

Також протестувальники побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна. Його витягли з автомобіля, у конфлікт довелося втрутитися охороні і військовим. Пізніше стало відомо, що Мірзояна госпіталізували, наразі його життю нічого не загрожує.

The Prime Minister of Armenia signed an agreement to end the war with Azerbaijan, in response protestors in Yerevan, Armenia have broken into a government building and are demanding the Prime Minister leaves#Armenia pic.twitter.com/fwc3iYKJIT