Туристичний авіаколапс. Туреччина дала добро на українські рейси

Зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з України до Туреччини

Після затримки вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя

Україна і Туреччина узгодили питання надання дозволів на польоти чартерних рейсів, які сьогодні значно змінили графік. Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

«За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника», – написав Ніколенко.

Раніше у МАУ повідомили, що рейси в Анталію затримали через відновлення авіасполучення Туреччини з РФ.

Нагадаємо, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.

В аеропорту «Бориспіль» повідомляють про зміну розкладу рейсів з України до Туреччини.