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    Туристичний авіаколапс. Туреччина дала добро на українські рейси

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    Зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів&nbsp;не можуть вилетіти з України до Туреччини - Туристичний авіаколапс. Туреччина дала добро на українські рейси
    Зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з України до Туреччини
    Фото: Тетяна Зайченко / Главком

    Після затримки вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя

    Україна і Туреччина узгодили питання надання дозволів на польоти чартерних рейсів, які сьогодні значно змінили графік. Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

    «За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника», – написав Ніколенко.

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    Раніше у МАУ повідомили, що рейси в Анталію затримали через відновлення авіасполучення Туреччини з РФ.

    Нагадаємо, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.

    В аеропорту «Бориспіль» повідомляють про зміну розкладу рейсів з України до Туреччини.

    Читайте також: У «Борисполі» попередили про зміну графіків рейсів до Туреччини. Що відомо
    Теги: Туреччина МЗС Аеропорт Бориспіль аеропорт авіаперевезення Україна
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    Туристичний авіаколапс. Туреччина дала добро на українські рейси